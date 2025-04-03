Сбербанк увеличил ставки по вкладам «Лучший %» и «СберВклад»

С 3 апреля Сбербанк увеличил ставки по линейке «Лучший %» и «СберВклад». Об этом говорится в обновленных тарифах на сайте кредитной организации.

Отмечается, что максимальная ставка по вкладу «Лучший %» не изменилась. Она составляет 21% годовых, тогда как для клиентов уровня «Премьер» — 21,25%.

Из обновленного тарифа следует, что теперь ставка сократилась по времени и доступна на сроках четыре и пять месяцев, став повышенной до 21% годовых.

Повышенные ставки действуют на новые деньги — средства, минимум половина которых не хранилась на вкладах и накопительных счетах в «Сбере» в течение последних двух календарных месяцев. На остальные сроки ставки не изменились.

Что касается максимальной ставки в линейке «СберВклад», то она также установлена на сроки четыре и пять месяцев. Она составляет с учетом надбавок 21% годовых для массовых клиентов и 21,25% для уровня «Премьер». Действует ставка на сумму вложений от 1 млн рублей. При этом вклад можно открыть как на старые, так и на новые деньги, а также пополнять.

5 марта сообщалось, что Сбер запустил вклад и накопительный счет для подростков от 14 до 17 лет. Максимальная ставка по нему при первоначальном взносе от 10 тыс. рублей на срок пять или шесть месяцев составит 21,5%. Также для достижения максимальной ставки необходимо будет подключить подписку СберПрайм, тратить от 5 тыс. рублей в месяц картами Сбера и покупать у партнеров банка на сумму от 2 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре прошлого года стало известно, что при пополнении программы долгосрочных сбережений в СберНПФ можно будет открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью до 29% годовых. В компании отметили, что участники программы могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии.

Ранее Сбер одобрил туристические проекты на 380 млрд рублей.