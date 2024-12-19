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Россиянам предложили вклад со ставкой до 29% при соблюдении одного условия

В Сбере можно будет открыть вклад с доходностью до 29% при пополнении ПДС

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Depositphotos

При пополнении программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ можно будет открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью до 29% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что участники программы могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии.

Открыв вклад, на 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого необходимо с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тыс. рублей. Если программы нет, в нее можно вступить.

Как уточнили в банке, чтобы повышенная ставка сработала, нужно пополнить ПДС в СберНПФ и вклад на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. Ставка снизится, если клиент досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС.

Оформить вклад можно в отделении Сбера.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский рассказал, что с начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений.

По его словам, клиенты открыли уже свыше 1,7 млн таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ.

«Программа позволяет получить до 360 тыс. рублей софинансирования от государства и до 900 тыс. рублей возврата налогов по ставке 15% за время участия в ней, а также «разморозить» средства накопительной пенсии», — пояснил топ-менеджер компании.

Вестеровский добавил, что такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных банк предлагает привычные вклады.

Напомним, программу долгосрочных сбережений запустили в 2024 году. Вступить в нее можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом.

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