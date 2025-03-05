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Подростки с 14 лет смогут открывать вклады и накопительные счета в Сбере

Сбер запустил вклад для подростков «Молодежный»
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустил вклад и накопительный счет для подростков от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба банка.

Максимальная ставка по вкладу «Молодежный» при первоначальном взносе от 10 тыс. рублей на срок 5 или 6 месяцев составит 21,5%. Также для достижения максимальной ставки необходимо будет подключить подписку СберПрайм, тратить от 5 тыс. рублей в месяц картами Сбера и покупать у партнеров банка на сумму от 2 тыс. рублей.

Максимальная ставка по накопительному счету «Молодежный» составит 18% для тех, кто откроет счет впервые.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергея Широкова, 94% российских подростков, имеющих счета в банках, являются клиентами Сбера.

«Мы видим, что ребята стремятся к осознанному финансовому поведению, хотят иметь стабильный доход, научиться инвестировать и откладывать на крупные покупки. Со СберВкладом хорошо копить на долгосрочные цели: ставка по нему высокая, но средства досрочно снимать нельзя, хотя пополнять вклад можно», — сказал он.

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