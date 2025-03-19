Сбер одобрил туристические проекты на 380 млрд рублей

Сбер профинансирует почти 27 тысяч новых гостиничных номеров

Сбер одобрил проекты по программе развития туристических кластеров на сумму около 380 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Всего Минэкономразвития одобрило 68 сделок на 204 млрд рублей. Больше всего новых гостиничных номеров появится в Краснодарском крае (3145), Москве (2838) и Камчатском крае (1640).

В рамках программы уже введено в эксплуатацию 9 гостиниц на почти 1800 новых номеров. Всего Сбер профинансирует около 27 тыс. новых гостиничных номеров.

Напомним, программа развития туристических кластеров устанавливает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям для возмещения недополученных доходов по кредитам, которые выдаются по льготной ставке. Цель программы — финансирование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров.