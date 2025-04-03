В Польше опасаются, что новые тарифы США снизят ВВП страны

Премьер Туск заявил, что новые тарифы США могут снизить ВВП Польши на 0,4%

Введение США новых тарифов предварительно снизит темпы роста ВВП Польши на 0,4%. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По предварительной оценке, новые тарифы США могут снизить ВВП Польши на 0,4 процента, поэтому при тщательном упрощении убытки превысят 10 млрд злотых ($2,63 млрд)... Польско-американские отношения должны выдержать это испытание», — написал он.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Он объяснил такое решение тем, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

К отдельным странам и союзам Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.