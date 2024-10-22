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Банки двух стран задумались открыть филиалы в России

Депутат Аксаков: банки из Китая и Вьетнама задумались об открытии филиалов в РФ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России, возможно, появятся филиалы банков из Китая и Вьетнама. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова передает «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что кредитные организации азиатских стран проявили интерес к открытию филиалов на территории России. Он отметил, что это не самые крупные банки, но они хотят воспользоваться возможностями, которые открылись в России после принятия соответствующих законов. Аксаков подчеркнул, что «заработать все хотят».

О желании банков из дружественных стран открыть свои филиалы в России Аксаков уже заявлял 7 октября.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. До этого банки из других стран могли иметь в России только дочерние банки.

13 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выдал предписания дочерним структурам иностранных банков, запрещающие им дискриминировать российских клиентов при проведении банковских операций, включая трансграничные платежи.

Регулятор также запретил дочерним структурам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы большой массив клиентской информации, включая персональные данные, для формирования «белых списков». Исключение составляет только информация, необходимая для проведения перевода.

Ранее ЦБ продлил ограничение на вывод средств из РФ.

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