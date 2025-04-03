Эксперт объяснил, заденут ли Россию новые пошлины США

Несмотря на то, что новые пошлины, введенные администрацией США, не касаются России и Белоруссии, они все равно могут задеть экономику Союзного государства. Такое мнение высказал экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько.

«Отечественная экономика интегрирована в глобальную. Мировой спад торговли будет иметь прямую корреляцию для продажи наших традиционных экспортных товаров. <...> Другое дело, что Россия из-за санкций в меньшей степени будет подвержена сиюминутным колебаниям, что может благотворно влиять на ситуацию для нас в моменте», — объяснил эксперт.

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Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Как отмечают эксперты, объемы импорта в США из стран, в отношении которых Трамп вводит пошлины, могут снизиться минимум на 10-15% в 2025 году.

Ранее венгерский политолог рассказал, почему ЕС проиграет в таможенной войне с США.