Венгерский политолог рассказал, почему ЕС проиграет в таможенной войне с США

Политолог Шпётле заявил, что ЕС проиграет в таможенной войне с США

Европейский союз проиграет в таможенной войне с США из-за своих решений. Такое мнение высказал РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп защищает интересы США и хочет, чтобы граждане страны ездили на американских машинах, поэтому он начал эту войну пошлин, чтобы сократить количество немецких и японских машин в США.

По его словам, ЕС сам принимал глупые и плохие решения, такие как антироссийские санкции, и не фокусировался на экономике и сильных странах — членах объединения, из-за чего сильно экономически отстал от США и Азии.

Эксперт считает, что повышенные тарифы являются и «своеобразной местью» Трампа европейским странам, которые в ходе американской президентской предвыборной кампании демонстрировали враждебное отношение к нему.

Шпётле напомнил, что Евросоюз ввел высокие пошлины на импорт китайских автомобилей и получил в ответ зеркальные меры, в результате союз остался один и не может торговать с Китаем и с США, а с Россией не хочет.

Аналитик также высказал мнение, что Венгрия может избежать высоких тарифов из-за хороших личных отношений премьер-министра Виктора Орбана с Трампом.

2 апреля президент США сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР.

Ранее сообщалось, что власти КНР ограничили инвестиции в экономику США из-за пошлин Трампа.