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Центробанк спрогнозировал снижение инфляции

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что инфляция придет в норму к концу года
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Телеграм-канал «РИА Новости»

Инфляция в России будет снижаться в течение года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает «Российская газета».

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму», — сказала глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что в 2025 году инфляция будет все еще выше целевого показателя в 4%.

В феврале, по данным ЦБ, инфляция составила 10,1%.

3 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.

По его мнению, в первой половине следующего года можно будет увидеть приближение показателей инфляции к 4%. Прогноз Центробанка по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

Ранее Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года.

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