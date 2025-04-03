Пошлины Трампа насмешили жителей австралийского острова

Президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 29% на импорт в США товаров тихоокеанского острова Норфолк, который является внешней самоуправляемой территорией Австралии, но жители острова не могут понять, какие именно товары будут облагаться этими пошлинами, пишет агентство Reuters.

Дело в том, пишет агентство, что регион не ведет никакой торговли с США. Опрошенные изданием жители острова сказали, что встретили новость о тарифах со смехом. Неназванный владелец местного предприятия по производству бетонных смесей предположил, что произошла ошибка.

На острове Норфолк в общей сложности проживают 2188 человек. Реальное производство и экспорт на острове отсутствует. Регион продает за границу лишь семена пальмы, но и те идут в Европу.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что США не ввели импортные пошлины в отношении России и Северной Кореи из-за санкций. По его словам, РФ не вошла в список стран, в отношении которых ввели пошлины, так как «Соединенные Штаты не торгуют с Россией».

Кроме того, собеседник газеты The New York Times из Белого дома говорил, что пошлины против РФ, КНДР, Кубы и Белоруссии не вводились, так как эти страны уже столкнулись «с чрезвычайно высокими тарифами и ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами».

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.