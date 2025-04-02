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Женщина отдала куртку на благотворительность и забыла внутри лотерейный билет $2,5 млн

Американка отдала на благотворительность куртку с выигрышным лотерейным билетом внутри
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Shutterstock

Американка отдала свою куртку на благотворительность и забыла внутри выигрышный лотерейный билет на сумму $2,5 млн, пишет UPI.

Милдред Симонерилуто купила билет лотереи, а спустя две недели узнала, что сорвала джекпот. Когда женщина попыталась найти выигрышный квиток, она осознала, что оставила его в кармане куртки, которую недавно пожертвовала Американскому союзу ветеранов войны во Вьетнаме.

«Я была в полном шоке. Нет слов, чтобы описать это чувство. Как мне теперь его вернуть?» — задается вопросом расстроенная Симонерилуто.

Попытки отследить судьбу пожертвованной куртки не увенчались успехом. Как выяснилось, благотворительная организация рассылает полученные вещи по всей стране и даже за границу, не ведя точного учета их перемещения. В Пенсильванской лотерее подтвердили, что без предъявления физического билета получить выигрыш невозможно.

«Что мне еще остается делать? Кричать на всех углах и надеяться на чудо?» — негодует американка.

Ранее мужчина увидел вещий сон и стал богачом.

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