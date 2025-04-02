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В ЦБ рассказали об инфляции в первом квартале 2025 года

ЦБ: инфляция в первом квартале 2025 года складывается лучше прогнозов
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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Инфляция в первом квартале 2025 года, предварительно, складывается лучше прогнозов. Об этом рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза», — пояснил Заботкин.

Он добавил, что замедление темпов роста цен уже видно по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

До этого агентство Prime со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова сообщало, что российские власти проведут двухэтапную индексацию страховых пенсий в следующем году.

Первая индексация пройдет в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции 2025 года. Вторая индексация — в апреле 2026 года с учетом поступлений в Социальный фонд, рассказал Виноградов.

Ранее экономист предупредила, что выплату пенсии могут приостановить.

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