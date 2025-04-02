В МЭР заявили о замедлении ВВП России на фоне календарного фактора

Минэкономразвития: рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% с 3,0% в январе

Министерство экономического развития (МЭР) оценило, что в феврале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации вырос на 0,8% в годовом исчислении после повышения на 3,0% в январе 2025 года. Об этом говорится в обзоре ведомства «О текущей ситуации в экономике».

По оценке министерства, за январь и февраль 2025 года ВВП России вырос на 1,9%. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что динамика в феврале обусловлена календарным фактором — в 2025 году в этом месяце было на один день меньше, чем в 2024 году.

«Один дополнительный рабочий день способен отразиться в статистике колебанием в несколько процентных пунктов. С исключением этого фактора темпы роста экономики в феврале были бы сопоставимы с январскими», — сказано в сообщении министерства.

По данным ведомства, инфляция в России по состоянию на 31 марта составила 10,24% в годовом выражении.

В конце марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ВВП в России за прошедший год вырос до 200 трлн рублей.

23 марта сообщалось, что по итогам 2024 года Россия заняла третье место по темпам роста экономики среди стран G20. Первое место, согласно данным агентства, заняла Индия. Но вместе с тем, темпы роста экономики государства снизились с 8,8% в 2023 году до 6,7% в 2024-м. На втором месте Китай и Индонезия — их ВВП поднялся на 5%. Российская Федерация два года подряд наращивает экономику, по итогам прошлого года страна прибавила +4,1%.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.