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В правительстве заявили о росте ВВП России почти вдвое с 2020 года

Мишустин: ВВП России превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ за прошедший год вырос до 200 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год, Мишустин отметил, что с 2020 года ВВП увеличился практически вдвое. По словам премьер-министра, локомотивом роста стал как инвестиционный, так и потребительский внутренний спрос — вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.

«Такой успех, в первую очередь, заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», — отметил председатель правительства.

23 марта сообщалось, что по итогам 2024 года Россия заняла третье место по темпам роста экономики среди стран G20. Первое место, согласно данным агентства, заняла Индия. Но вместе с тем, темпы роста экономики государства снизились с 8,8% в 2023 году до 6,7% в 2024-м. На втором месте Китай и Индонезия — их валовой внутренний продукт (ВВП) поднялся на 5%. Российская Федерация два года подряд наращивает экономику, по итогам прошлого года страна прибавила +4,1%.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.

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