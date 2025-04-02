Экономист: пошлины США могут сыграть на руку России

Экономист Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, как американские пошлины отразятся на экономике России. По его мнению, новые тарифы могут быть на руку Москве, поскольку иностранные компании будут искать рынки сбыта.

«Естественно, если возникают какие-то сложности в торговле и экономических связях с одним партнером, тогда начинаются поиски кого-то другого, более удобного и комфортного для продолжения и осуществления экономических связей. Конечно, они могут и наверняка будут рассматривать Россию», — считает эксперт.

При этом возникнет необходимость адаптации номенклатуры, которая продается в США, под российский рынок, добавил он.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

Ранее в Европе оценили возможные шаги ЕС против пошлин США.