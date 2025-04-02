HR-эксперт рассказал, в каких сферах чаще всего задерживают зарплаты в России

В России с задержкой зарплат чаще всего сталкиваются представители сферы строительства и добывающей промышленности. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

По его словам, такие случаи также характерны для сферы оказания услуг, включая пекарни и розничные магазины.

«Что касается стройки, там есть циклы, если кто-то кому-то не заплатил, это все растягивается на всех участников, работники что-то переделывают, сроки выплат тоже затягиваются. Работникам могут угрожать, что найдут какие-то косяки, поэтому они обычно ждут выплаты, не очень возмущаются», — отметил Мурадян.

Эксперт напомнил, что за задержку оплаты труда работодателям может грозить уголовная ответственность. Тем, кто столкнулся с такой проблемой, он посоветовал прежде всего написать досудебную претензию на имя работодателя.

Данные Роструда до этого показали, что число жалоб на задержку зарплаты в России за год выросло на 37%. На конец 2024 года общая задолженность по зарплате на конец 2024 года была оценена в 508 млн рублей. Причиной такой динамики была названа приостановка платежей за отгруженную продукцию, перераспределение ресурсов на обслуживание займов и нехватка оборотных средств.

Ранее экономист призвал унифицировать зарплаты всех госслужащих.