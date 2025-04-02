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Минфин заявил о притоке «ковбойских денег» в Россию от нерезидентов

Замглавы Минфина сообщил о притоке «ковбойских денег» от инвесторов с Запада
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Depositphotos

В Россию поступят так называемые ковбойские деньги хедж-фондов от нерезидентов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА», пишет интернет-издание РБК.

По его словам, эти хедж-фонды «рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить». Как отметил Чебесков, этот процесс поступления денег стал заметен по динамике цен на ОФЗ и динамики курса рубля.

Замминистра финансов отметил, что пока речь идет не о больших деньгах и оценить их в настоящее время невозможно, поскольку они используют дружескую инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать инвестиции.

На этой неделе Чебесков заявил, что инвестиции со стороны иностранных предпринимателей в российский фондовый рынок перейдут в стадию роста с ослаблением санкций.

Во второй половине марта председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов сообщил, что возвращение в Россию для западных компаний будет непростым. В том числе он связал сложности в тем. что многие «места» на российском рынке уже заняты, имея в виду не только российских производителей, но «и корейцев, и китайцев».

Ранее экономист оценил перспективы подключения российских банков к SWIFT.

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