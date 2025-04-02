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Российский чиновник не смог объяснить имущество на сотни миллионов рублей

Краснов: чиновник Росприроднадзора не смог объяснить имущество на 480 млн рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

Чиновник Росприроднадзора не сумел объяснить имущество стоимостью 480 млн рублей. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — заявил Краснов.

Все это имущество, насчет которого чиновник не смог подтвердить законное происхождение, после проверки было передано государству. Имя чиновника при этом названо не было.

Также Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в 2024 году в пользу государства было обращено 15 тысяч объектов и 120 тысяч гектаров земли.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.

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