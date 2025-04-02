В Генпрокуратуре рассказали об изъятии активов в пользу бюджета РФ

Краснов: государству вернули 15 тысяч объектов и 120 тысяч га земель в 2024 году

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в 2024 году в пользу государства было обращено 15 тысяч объектов и 120 тысяч га земли.

«Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны. В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 миллиардов рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей», — поделился Краснов.

Также, по словам генерального прокурора, Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий. Из них четыре были под иностранным контролем. Всего же удалось возвратить имущества на 2,4 триллиона рублей.

До этого Краснов рассказал, что в 2024 году у российских чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей.

По словам генпрокурора, имущество было приобретено на неподтвержденные доходы.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.