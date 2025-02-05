Названы последствия торговых войн США для россиян

Торговая война США с Китаем скорее всего приведет к усилению экономического взаимодействия России и КНР. Это поможет россиянам получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, но цены на них могут вырасти, заявил «Газете.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Геополитическая ситуация создает для России как возможности, так и существенные ограничения. Текущее обострение торговых отношений между США, ЕС и Китаем может привести к усилению экономического сотрудничества между Россией и КНР. Однако санкционный режим значительно ограничивает потенциал этого взаимодействия. Для простых россиян последствия будут неоднозначными. С одной стороны, углубление экономических связей с Китаем может расширить доступ к китайским товарам и технологиям, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к западным продуктам. С другой стороны, эта зависимость от китайского рынка может привести к росту цен, особенно если юань укрепится по отношению к рублю», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что расширение использования национальных валют в торговле между Россией и Китаем, а также другими партнерами по БРИКС, может снизить зависимость стран от доллара. Однако этот процесс требует времени и существенных инвестиций в финансовую инфраструктуру, уточнил аналитик.

По его словам, попытки использовать торговые войны для получения краткосрочной выгоды могут иметь негативные долгосрочные последствия. Антонов пояснил, что протекционизм и торговые конфликты в конечном итоге приводят к замедлению глобального экономического роста, что негативно сказывается на всех участниках мировой торговли, включая Россию.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Согласно заявлению Белого дома, с 1 февраля пошлины составят 25% для Канады и Мексики, а также 10% для Китая. Трамп не исключил введения тарифных пошлин для Евросоюза.



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