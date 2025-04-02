В Японии заявили о намерении выделить средства на восстановление Мьянмы

Япония готова предоставить Мьянме еще $6 млн помощи после землетрясения

МИД Японии заявил о готовности предоставить Мьянме $6 млн помощи на восстановление после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Японии заявляет о готовности предоставить новую экстренную безвозмездную финансовую помощь в размере 6 миллионов долларов через международные организации», — сообщили в ведостве.

В Токио подчеркнули, что намерены оказывать пострадавшему от бедствия государству всевозможную гуманитарную помощь.

До этого МЧС РФ предложило провести спасательные работы после землетрясения в Мьянме возле Мандалая.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее стало известно, что россиянин пропал без вести в Мандалае после землетрясения в Мьянме.