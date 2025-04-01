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МЧС РФ может провести спасательные работы после землетрясения в Мьянме возле Мандалая

Центроспас: МЧС хочет провести работы после землетрясения за пределами Мандалая
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Reuters

Министерство чрезвычайных ситуаций России планирует провести спасательные работы после землетрясения за пределами города Мандалая в Мьянме. Об этом сообщил спасатель отряда «Центроспас» Григорий Корольков, передает ТАСС.

«Надеюсь, что местные предоставят нам такую возможность, потому что они сами понимают, они видят наш уровень, наши способности, наш инструмент», — сказал он.

До этого стало известно, что хабаровские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму. В ведомстве рассказали, что 50 специалистов, в числе которых кинологический расчет, спасатели и медики, отправились в республику на самолете ИЛ-76.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее полсотни хабаровских спасателей отправились в Мьянму со всем необходимым.

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Землетрясение в Мьянме
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