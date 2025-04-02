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Иностранные ритейлеры могут потерять права на товарные знаки в России

Inditex, H&M, Uniqlo и Vans рискуют потерять права на товарные знаки в России
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Иностранные ритейлеры Inditex, H&M, Uniqlo и Vans рискуют потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных юристов.

Согласно российским законам, срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет.

Высокий риск досрочного прекращения существует для товарных знаков брендов, которые ушли из России в 2022 году, рассказал агентству юрист практики интеллектуальной собственности фирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов.

Он также заявил, что заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать такие компании, как Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Pepsi и другие.

В начале марта сообщалось, что испанская компания Inditex подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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