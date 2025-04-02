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В Госдуме предложили ответ на схему с накруткой кэшбэка

Депутат Аксаков предложил законодательно пресечь схему с накруткой кэшбэка
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«Газета.Ru»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил пресечь схему с накруткой кэшбэка. Его слова приводит РИА Новости

«Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный», — рассказал он.

Речь идет о массовом получении кэшбэка с возврата товаров отдельной группой мошенников. В качестве одной из мер по борьбы с такой схемой мошенничества было предложено запретить рекламу, в которой содержится информация о такой схеме мошенничества. Также предлагается создать межбанковские инфраструктурные базы клиентов, которые пытаются нажиться за счет накрутки кэшбэка.

1 апреля банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком. По данным представителей банков, клиенты-фродеры применяют схемы для получения максимальной выгоды и постоянно переходят из банка в банк. Отмечается, что каждая финансовая организация самостоятельно выделяет список таких лиц.

Ранее в Госдуме назвали использование энергосберегающих ламп и посудомоечной машины способом сэкономить на ЖКХ.

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