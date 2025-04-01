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Российские банки уличили пользователей в мошенничестве с кешбэком

Банки просят Роскомнадзор принять меры против мошенничества клиентов с кешбэком
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Depositphotos

Российские банки обратились в Роскомнадзор для принятия мер по борьбе с клиентами, которые идут на мошеннические схемы ради получения кешбэка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России (АБР).

В публикации говорится, что участники рынка призвали создать базу данных, в которой будет собрана информация о гражданах, призывающих к заработку на возврате товара, а также описывающих любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка. В АБР не стали комментировать прошение.

По данным представителей банков, клиенты-фродеры применяют схемы для получения максимальной выгоды и постоянно переходят из банка в банк. Отмечается, что каждая финансовая организация самостоятельно выделяет список таких лиц. Специалисты в обращении поинтересовались возможностью введения в законодательство изменений в вопросе передачи этих списков между банками.

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россиянам следует пользоваться тремя советами при походе в магазин. Первый совет — рассчитывайте стоимость за единицу измерения (килограмм, литр, штуку), чтобы понять, какое предложение наиболее выгодно. По словам депутата, нужно также обращать внимание на условие акций и избегать импульсивных покупок.

Ранее в России предложили вернуть программу детского кешбэка.

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