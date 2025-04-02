Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банкам, нарушающим ипотечный стандарт, грозят санкции

Российским банкам с 1 апреля грозят санкции за нарушение ипотечного стандарта
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российские банки, нарушающие ипотечный стандарт, с 1 апреля будут подвергаться санкциям. Об этом сообщило РИА Новости.

С 1 апреля у комитета по стандартам деятельности кредитных организаций появилась возможность давать банкам указания, предостережения или предписания, чтобы они исправили нарушения. Наиболее строгой мерой воздействия будет направление требования с передачей информации о банке-нарушителе в Банк России. Практика соблюдения стандартов будет учитываться ЦБ в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов рассказал агентству, что надзорный стандарт фактически служит инструментом соблюдения вступившего в силу в начале 2025 года ипотечного стандарта, который запрещает высокорисковые ипотечные схемы, в том числе субсидирование процентных ставок застройщиками за счет завышения стоимости недвижимости.

Нарушители этого стандарта могут попасть в черные списки, а в худшем случае регулятор может рассмотреть вопрос о введении для них дополнительных регуляторных ограничений, что приведет к снижению выдачи новых ипотечных кредитов, добавил Выломов.

В конце марта сообщалось, что российские банки с начала года стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам.

Ранее экономист назвал минимальную сумму семейного дохода для одобрения ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами