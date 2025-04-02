Банкам, нарушающим ипотечный стандарт, грозят санкции

Российские банки, нарушающие ипотечный стандарт, с 1 апреля будут подвергаться санкциям. Об этом сообщило РИА Новости.

С 1 апреля у комитета по стандартам деятельности кредитных организаций появилась возможность давать банкам указания, предостережения или предписания, чтобы они исправили нарушения. Наиболее строгой мерой воздействия будет направление требования с передачей информации о банке-нарушителе в Банк России. Практика соблюдения стандартов будет учитываться ЦБ в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов рассказал агентству, что надзорный стандарт фактически служит инструментом соблюдения вступившего в силу в начале 2025 года ипотечного стандарта, который запрещает высокорисковые ипотечные схемы, в том числе субсидирование процентных ставок застройщиками за счет завышения стоимости недвижимости.

Нарушители этого стандарта могут попасть в черные списки, а в худшем случае регулятор может рассмотреть вопрос о введении для них дополнительных регуляторных ограничений, что приведет к снижению выдачи новых ипотечных кредитов, добавил Выломов.

В конце марта сообщалось, что российские банки с начала года стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам.

Ранее экономист назвал минимальную сумму семейного дохода для одобрения ипотеки.