Банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

НКБИ: в феврале 2025 года банки отклонили более 56% обращений за ипотекой

Российские банки с начала года стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно статистике, в январе и феврале на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4% и 56,2% от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем 2024 года, когда отказов было 49,9%.

С начала года доля отклоненных заявок выросла на 6,3%, несмотря на то, что до этого показатель снижался в течение пяти месяцев подряд.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что ставки по ипотеке снизятся до 18-21% к концу 2025 года. По его словам, ипотеку по ставкам от 10% даже нецелесообразно рассматривать, так как переплата будет чрезмерно высокой. Имеющиеся средства для первоначального взноса лучше разместить на банковском вкладе, заключил экономист.

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