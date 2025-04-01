Названа минимальная сумма семейного дохода для одобрения ипотеки

Экономист Овечкин: доход семьи должен быть вдвое больше платежа по ипотеке

Чтобы получить одобрение банка при получении ипотечного кредита, доход семьи должен вдвое превышать ежемесячный платеж. Об этом в беседе с РИАМО рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Например, при ежемесячном платеже в 70 тысяч рублей семейный доход должен составлять от 145 тысяч рублей при условии, что у семьи на момент заключения ипотечного договора нет других кредитных обязательств», — пояснил эксперт.

Вероятность одобрения ипотеки, по его словам, можно увеличить, если привлечь к договору созаемщика, например, супруга или близких родственников.

Как сообщает интернет-издание РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки с начала года стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам.

Согласно статистике, в январе и феврале на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4% и 56,2% от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем 2024 года, когда отказов было 49,9%.

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