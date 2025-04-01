Сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор

Сеть магазинов «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор из-за того, что на портале ведомства торговые точки сети были названы «площадкой для сбыта фальсификата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора сети «Светофор» Елену Захаренко.

«Мы считаем заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов», — заявила Захаренко.

Она отметила, что формулировка о фальсификате предполагает доказанное нарушение УК РФ, и регулятор обязан уведомлять компании о подобном в случае обнаружения нарушений.

До этого Захаренко сообщала, что со 2 по 16 апреля в торговых точках «Светофора» в Москве и области пройдет проверка Россельхознадзора.

Как сообщал «Коммерсант», за два года у сети выявили 34 млн нарушений, что стало рекордным показателем. К примеру, было зарегистрировано более 2,2 млн случаев продажи просроченных товаров, преимущественно молочной продукции, и более миллиона нарушений — при продаже пива.

Ранее сообщалось, что в магазинах «Светофор» находили тараканов и грызунов.