У сети «Светофор» насчитали миллионы нарушений

«Коммерсантъ»: в магазинах сети «Светофор» выявили 34 млн нарушений за два года

В сети магазинов «Светофор» за два года выявили 34 млн нарушений, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки товаров «Честный знак».

По данным газеты, за 2023–2024 годы в торговых точках проверяющие зафиксировали около 4,3 млн попыток скопировать легальные коды маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном — питьевой воды. Однако большинство нарушений связано с несоблюдением требований работы касс — около 23,2 млн случаев.

Дополнительно было зарегистрировано более 2,2 млн случаев продажи просроченных товаров, преимущественно молочной продукции, и более миллиона нарушений — при продаже пива.

Однако в самом «Светофоре» в ответ на это заявили, что компания не закупает товары, срок годности которых истекает менее чем через две трети от установленного периода. Там заверили, что в компании работает собственная служба контроля качества, которая проверяет образцы продукции из различных партий.

Глава сети Елена Захаренко добавила в беседе с РБК, что со 2 по 16 апреля в торговых точках «Светофора» в Москве и области пройдет проверка Россельхознадзора.

Ранее стала известна доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре».