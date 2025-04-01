Спрогнозировано падение цен на один продукт питания в России

В России к середине лета могут снизиться цены на картофель, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление бывшего замглавы министерства сельского хозяйства РФ, экономиста Леонида Холода.

Как подчеркнул Холод, россиянам не стоит надеяться на снижение стоимости этого продукта питания раньше июля, когда на рынок попадет местный урожай. В настоящее время картофель в Россию импортируют из Египта и Турции. Кроме того, в РФ ввозят молодой картофель, который дороже уже сам по себе.

Во второй половине марта доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила, что продукты питания в России могут подешеветь на 10–15% этой весной по сравнению с прошлой, а одежда и обувь — на 20–30%.

Она отметила, что в связи с колебаниями курса валют и изменениями в импортных пошлинах цены на определенную электронику могут снизиться — например, если производители найдут новые способы оптимизации затрат или уменьшится спрос на определенные модели.

Ранее депутат дал россиянам три совета для выгодных покупок.