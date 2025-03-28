Депутат дал россиянам три совета для выгодных покупок

Россиянам следует пользоваться тремя советами при походе в магазин, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Первый совет — рассчитывайте стоимость за единицу измерения (килограмм, литр, штуку), чтобы понять, какое предложение наиболее выгодно. По словам Никитина, 150 граммов сыра в упаковке могут стоить 200 рублей, соответственно, 1 кг обойдется примерно в 1,3 тыс. рублей. Если вы покупаете пачку сыра 100 граммов за 150 рублей, то по факту берете более дорогой продукт, пояснил депутат.

Второй совет — обращайте внимание на условия акций — иногда они действуют только при покупке определенного количества товаров или при выполнении других условий. Никитин призвал уточнять, суммируются ли разные скидки, например по карте лояльности и акции, и пользоваться кешбэк-сервисами, которые возвращают часть потраченных средств на банковскую карту.

Третий совет — старайтесь избегать импульсивных покупок, даже если товар продается со значительной скидкой. Никитин отметил, что, если вы сомневаетесь в необходимости покупки или честности скидки, не бойтесь отказаться от нее.

«Чтобы эффективно пользоваться скидками в магазинах и действительно экономить, важно подходить к этому осознанно и критично. Составляйте список необходимых товаров перед походом в магазин и определяйте бюджет. Это поможет избежать импульсивных покупок и сосредоточиться на том, что действительно нужно. Перед покупкой проверяйте цену товара до скидки, чтобы убедиться, что она не была искусственно завышена. Например, есть сезонные товары — цветы перед 8 Марта или елки до Нового года. Часто продавцы пишут, что на эти товары действует скидка. Однако следует понимать, что скорее всего это не так — никто не будет работать себе в убыток. Поэтому настоящие скидки будут только после знаковых дат. Все остальное — маркетинговые уловки», — заключил депутат.

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