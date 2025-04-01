В бюджетных расходах на технологический суверенитет России нашли нарушения

Разинкин: в РФ выявили нарушения в сфере расходов на технологический суверенитет

Прокуроры в прошлом году выявили многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования мероприятий, которые были направлены на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании расходов и целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета», — сказал он.

Он уточнил, что на основании материалов прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

По словам Разинкина, в прошлом году надзорные усилия прилагались на обеспечение сохранности и результативности расходов бюджетных средств, которые были выделены на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности промышленной продукции России. Кроме того, российские прокуроры продолжили наблюдать за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе за выполнением плана графика поставок востребованных образцов вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено целевому расходованию бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение обороны страны.

До этого двух чиновников минпромторга Новосибирской области заподозрили в нарушениях при государственных закупках.

Ранее прокурор назвала точную сумму хищений по делу Тимура Иванова.