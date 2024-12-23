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Двух росийских чиновников заподозрили в нарушениях при госзакупках

Прокуратура возбудила дела на чиновников минпромторга Новосибирской области
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Shutterstock

Двух чиновников минпромторга Новосибирской области заподозрили в нарушениях при государственных закупках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что прокуратура вместе с ФСБ и специалистами Новосибирского ФАС проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. Во время проверки нашли нарушения в предоставлении должностными лицами минпромторга и торговли юрлицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.

На чиновников завели уголовные дела за превышение должностных полномочий и мошенничествео на 150 млн рублей, оплаченных из бюджета области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.

До этого под Новосибирском пьяный депутат за рулем Mercedes скрылся от полиции и попал в ДТП.

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