Двух росийских чиновников заподозрили в нарушениях при госзакупках

Двух чиновников минпромторга Новосибирской области заподозрили в нарушениях при государственных закупках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что прокуратура вместе с ФСБ и специалистами Новосибирского ФАС проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. Во время проверки нашли нарушения в предоставлении должностными лицами минпромторга и торговли юрлицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.

На чиновников завели уголовные дела за превышение должностных полномочий и мошенничествео на 150 млн рублей, оплаченных из бюджета области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.

До этого под Новосибирском пьяный депутат за рулем Mercedes скрылся от полиции и попал в ДТП.

Ранее у бывшего московского полицейского изъяли банный комплекс.