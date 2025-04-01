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Глава российских приставов рассказал о работе по изъятию биткоинов

Аристов: ФССП создает методику обращения биткоинов в доход государства
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Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совместно с другими заинтересованными структурами работает над созданием механизмов обращения криптовалюты в доход государства, сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов, пишет агентство ТАСС.

По словам Аристова, работа ведется в связи с появлением прецедентного дела. В настоящее время окончательное решение этого вопроса не найдено, отметил он. Аристов уточнил, что в первую очередь нужно законодательно установить оборот биткоинов в РФ.

Уголовное дело с выявленными в ходе расследования биткоинами связано с активами более чем на 1 млрд рублей, изымаемых в рамках исполнительного производства в отношении бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за огромную взятку криптовалютой от хакерской группировки.

На прошлой неделе ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли сообщил, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч. По его словам, криптоинвесторы будут также следить за данными по инфляции в США в марте — индекс потребительских цен будет опубликован 10 апреля. Согласно опросу CME Fedwatch, большинство инвесторов полагают, что на заседании 7 мая Федеральная резервная система США оставит базовую ставку без изменений, а первое ее снижение в 2025 году произойдет только 18 июня.

Ранее были названы условия для резкого укрепления рубля.

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