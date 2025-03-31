Названы условия для резкого укрепления рубля

Рубль резко укрепится при урегулировании украинского конфликта и начала отмены антироссийских санкций. Курс доллара в этом случае опустится ниже 80 рублей, евро — вернется к 80-90 рублям, юаня — к 11 рублям и ниже, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Геополитика плохо поддается прогнозам. В самой ближайшей перспективе реализация мирного сценария видится маловероятной — переговорный процесс, очевидно, сложный и может занять еще не одну неделю, а вот в конце весны — начале лета выход на урегулирование и определенные соглашения уже не исключаются. При этом надо понимать, что часть этого ревальвационного импульса рубля будет формироваться за счет резкого сжатия геополитической риск-премии (в рублевые активы начинают уверенней вкладывать), а часть — это эмоции, причем [финансовому] рынку свойственно переоценивать позитивные новости, как, впрочем, и негативные», — отметил Бахтин.

По его словам, эмоции инвесторов, как правило, стабилизируются за несколько дней, и на первый план вернутся фундаментальные факторы. Инвестстратег уточнил, что они для рубля начали смещаться в негативную сторону — экспорт сокращается из-за спада нефтяных цен конца зимы, импорт восстанавливается после сезонного снижения, ЦБ на горизонте трех месяцев, вероятнее всего, начнет снижать ключевую ставку, а перед сезоном отпусков увеличивается спрос населения на валюту.

Бахтин заключил, что резкое укрепление рубля на геополитических новостях среднесрочно возможно, но оно будет кратковременным и неустойчивым — курс рубля после импульса быстро начнет тяготеть к экономически более обоснованным уровням. Для доллара — это район 90 рублей, для евро — 95-97 рублей, для юаня — 12 рублей.

28 марта доллар стоил почти 84 рубля, евро — более 90 рублей, юань — почти 11,5 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел на 17,8 рубля или 17,5%, евро — на 15,6 рубля или около 14,7%, юань — почти на 2 рубля или 14,4%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.