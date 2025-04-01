«Циан» объявил об итогах обмена акций

Старт торгов акциями Международной компании публичное акционерное общество (МКПАО) «Циан» на Мосбирже под новым тикером CNRU запланирован на 3 апреля текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании.

В процессе обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО «Циан» было обменено около 21% капитала компании или порядка 80% акций, свободно обращающихся на рынке.

В ходе запуска торгов компания начнет программу обратного выкупа своих акций на сумму до 3 млрд рублей. По словам гендиректора «Циана» Дмитрия Григорьева, реорганизация произошла на фоне остановки торгов и делистинга американских депозитарных акций (ADS) Cian PLC с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

До этого стало известно, что итальянский бренд Ariston, производитель водонагревателей и отопительного оборудования, покинувший российский рынок из-за западных санкций, возвращается в страну.

28 марта стало известно, что в России разрабатывают законопроект, в рамках которого планируется обязать представителей бизнеса продавать до 25% объема производимой продукции через биржу.

Ранее стало известно о желании американского бизнеса вернуться в РФ.