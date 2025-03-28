В России могут обязать компании продавать четверть своих товаров через биржу

В России разрабатывают законопроект, в рамках которого планируется обязать представителей бизнеса продавать до 25% объема производимой продукции через биржу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текущую версию инициативы.

По данным журналистов, сейчас над законопроектом работают Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Минэкономразвития. Планы по продаже товаров планируется реализовать уже с 1 сентября.

Согласно документу, в рамках инициативы предлагается предоставить правительству полномочия устанавливать нормативы обязательной реализации товаров через торги. При этом объем продаваемой продукции не должен превышать 25% от общего числа производимых товаров. Инициатива не будет распространяться на представителей малого бизнеса.

Из инициативы следует, что через торги предлагается продавать мороженую рыбу и ракообразных, зерновые, масличные и сельскохозяйственные культуры, а также стройматериалы, металлы, химическую продукцию, уголь, драгоценные металлы и камни, лесоматериалы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо связать процесс получения бизнесом госсубсидий и льготных кредитов с выходом на биржу. По словам главы государства, на сегодняшний день на рынок акций выходят преимущественно мелкие компании в то время, как крупные игроки на рынке не представлены на фондовом рынке.

Ранее стало известно о желании американского бизнеса вернуться в РФ.