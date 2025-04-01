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В России разрешили открывать банковские счета удаленно

Госдума приняла законопроект об удаленной идентификации банковских клиентов
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В России начнет действовать экспериментальный правовой режим (ЭПР), с помощью которого банки получат возможность идентифицировать клиента удаленно при открытии счета, пишет агентство ТАСС со ссылкой на содержание соответствующего документа, который сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

В настоящее время нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требуют присутствия гражданина в отделении кредитной организации при открытии счета.

В рамках эксперимента клиентам банка, которые уже были идентифицированы кредитной организацией, разрешат открывать их удаленно. Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, документ позволит апробировать оптимальные способы удаленной идентификации и расширит возможности банков по обслуживанию новых клиентов.

В первой половине марта банк Синара представил результаты исследования, согласно которым более половины россиян — 55% — готовы перейти на обслуживание в новый банк за более интересными предложениями по дебетовым и кредитным картам.

Работа мобильного приложения, вежливость сотрудников, выгодные программы лояльности, репутация банка — основные драйверы выбора нового финансового партнера у карточных клиентов. Для 6% опрошенных важным критерием для смены банка будет наличие платежного стикера у него.

Ранее россиян предупредили о снижении дохода по вкладам из-за лестничных ставок.

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