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Россиянам стало легче приобрести квартиру

Аналитик Луценко: срок накопления на квартиру в России сократился до шести лет
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиянам за последние два года стало легче приобрести квартиру без ипотеки, просто накопив деньги, пишет портал NEWS.ru со ссылкой на сообщение генерального директора исследовательского портала «Мир квартир» Павла Луценко.

По его словам, срок накопления на жилье в среднем в России уменьшился до шести лет. Как отметил Луценко, жилье в стране становится доступнее, несмотря на ситуацию с ипотекой.

В качестве причины такой динамики он назвал более быстрый рост зарплат населения, чем скорость повышения цен на недвижимость. Однако Луценко отметил, что копить на квартиры все еще приходится долго — шесть лет, если откладывать на эту цель всю зарплату.

Во второй половине марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин сообщил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее были названы последствия распространения семейной ипотеки на вторичные квартиры.

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