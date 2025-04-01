Названы последствия распространения семейной ипотеки на вторичные квартиры

Распространение семейной ипотеки под 6% на вторичные квартиры в городах с низким уровнем строительства может привести к оттоку населения из небольших городов, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Вырастут цены на жилье в домах, подпадающих под условия программы — не старше 20 лет. Кстати, таких домов может просто не оказаться. Владельцы этих квартир, скорее всего, уедут на вырученные средства. То есть косвенным образом может ускориться отток (в основном молодых людей) из небольших городов. Это простимулирует рынки крупных городов (более привлекательных для переезда), но скорее всего большого потока новых клиентов ожидать не следует. По условиям программы, в городе должно вестись не более двух строек многоквартирных домов», — отметил Сырцов.

По его словам, на первый взгляд, таких городов много — более 900. Однако, как уточнил эксперт, речь идет о совсем небольших населенных пунктах — условно говоря, районных центрах второго и третьего порядка с населением меньше 10 тыс. человек. Сырцов сказал, что крупнейшие города, которые подпадают под действие программы — это города Крайнего Севера и Дальнего Востока (Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре). Эти населенные пункты испытывают сильный отток населения, поэтому строительства там нет, отметил Сырцов.

С 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в городах с низким уровнем строительства. Право на участие имеют семьи, в которых родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года, или если в семье есть двое и более детей до 18 лет, или ребенок с инвалидностью (в этом случае дата рождения не важна). Родители могут быть как в браке, так и разведены — главное, чтобы заемщик был родителем или опекуном ребенка. По программе можно взять ипотеку на срок до 30 лет, с первоначальным взносом от 15%. На покупку вторичного жилья максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. При этом жилье должно находиться на территории России. Средства можно направить как на покупку квартиры, так и на частичное рефинансирование уже взятой ипотеки, если она была оформлена на стандартных условиях. Также в рамках семейной ипотеки можно использовать материнский капитал как часть первоначального взноса.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир.