Военные КСИР задержали нефтяные танкеры в Персидском заливе

Военные Ирана задержали в Персидском заливе два танкера с 3 млн литров нефти

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил) задержал в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что танкеры Star-1 и Wintag входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн литров дизельного топлива. На борту танкеров находились 25 человек.

По данным агентства, суд постановил отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

В июле прошлого года КСИР задержал в Персидском заливе танкер Pearl G под флагом Того с 700 тысячами литров контрабандной нефти. Судно принадлежало иракцу, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах.

В апреле 2024 года Военно-морские силы КСИР задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером.

Ранее Иран отправил Трампу ответное письмо на его угрозы.