Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные КСИР задержали нефтяные танкеры в Персидском заливе

Военные Ирана задержали в Персидском заливе два танкера с 3 млн литров нефти
close
Unsplash

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил) задержал в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что танкеры Star-1 и Wintag входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн литров дизельного топлива. На борту танкеров находились 25 человек.

По данным агентства, суд постановил отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

В июле прошлого года КСИР задержал в Персидском заливе танкер Pearl G под флагом Того с 700 тысячами литров контрабандной нефти. Судно принадлежало иракцу, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах.

В апреле 2024 года Военно-морские силы КСИР задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером.

Ранее Иран отправил Трампу ответное письмо на его угрозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами