В Иране подтвердили задержание судна MSC Aries в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержание коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В настоящее время захваченный контейнеровоз направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера.

Издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером. Уточнялось, что речь о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом.

Агентство Associated Press опубликовало видео высадки десанта на судно. До этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что зафиксировало информацию об инциденте с судном в 50 морских милях (92,6 км) от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). UKMTO отмечало, что судно было «захвачено региональными властями».

Ранее Британия заявила о нападении на судно в Красном море.