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Военные КСИР задержали нефтяной танкер в Персидском заливе

Военные Ирана задержали в Персидском заливе танкер с 700 тыс. литров нефти

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Unsplash

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил) заявил о задержании 26 июля в Персидском заливе танкера Pearl G под флагом Того с 700 тысячами литров контрабандной нефти. Об этом сообщает Tasnim.

В КСИР подчеркнули, что задержали танкер недалеко от нефтяного месторождения Араш в северной части Персидского залива. Военные утверждают, что судно принадлежит иракцу, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

В заявлении подчеркивается, что во время задержания на танкер перегружалось контрабандное топливо с иранского судна.

До этого стало известно, что военные КСИР перехватили в Персидском заливе танкер, находящийся в управлении компании из ОАЭ.

В апреле Военно-морские силы КСИР задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером. Уточнялось, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под флагом Португалии.

Ранее Иран заявил о готовности к взаимодействию с Западом.

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