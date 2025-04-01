Российская обрабатывающая промышленность потеряла оптимизм

S&P: уверенность промышленности России в росте минимально упала за три года

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России (характеризует состояние промышленности) в марте 2025 года опустился до 48,2 пункта, сказано в отчете аналитического агентства S&P Global.

Показатель выше 50 пунктов свидетельствует об оптимистичных настроениях бизнеса, а ниже — о негативных ожиданиях. Новый результат стал худшим с апреля 2022 года, когда пессимизм относился к неопределенности по поводу вооруженного конфликта на Украине и масштабным введением западных санкций.

Еще в феврале индекс составлял 50,2 пункта. Отмечается, что данные за март свидетельствуют о сокращении выпуска и новых заказов. Также отмечается снижение объема внутреннего и внешнего спроса и падение объемов производства, которое оказалось самым значительным и резким с июля 2022 года.

Из положительных моментов отмечается снижение закупочных цен на импортные товары из-за укрепления национальной валюты к доллару и сохранение высоких темпов найма сотрудников.

Во второй половине марта инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда сообщил, что три ключевых фактора экономического роста России на ближайшее десятилетие — стабильный рубль, квалифицированные кадры, а также партнерство с дружественными странами. При комбинации этих факторов Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году.

Ранее была названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике.