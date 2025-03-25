В России предложили вернуть программу детского кешбэка

Правительству России следует вернуть программу детского кешбэка и расширить ее. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что программы кешбэка очень хорошо показали себя в пандемию. Партия призывает правительство вернуть хотя бы детский кешбэк.

Миронов подчеркнул, что родителям становится все сложнее отправлять детей на отдых, для этого необходима государственная поддержка, особенно для малоимущих и многодетных семей. Он также отметил, что программу также нужно расширить, например, чем больше детей в семье, тем выше должен быть процент кешбэка.

По его словам, востребованность детского отдыха снижается второй год подряд, что «неудивительно», так как цены на проезд, путевки и туры растут, «а эффективных программ господдержки нет».

В 2024 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России программу «школьный кешбэк» за покупку учебных принадлежностей к 1 сентября.

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