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Стало известно о росте доходов российских миллиардеров с начала 2025 года

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $12 млрд
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Shutterstock

Совокупное состояние самых богатых предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на $11,572 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самое большое увеличение доходов наблюдается у владельца компаний «Металлоинвест» и «Мегафон» Алишера Усманова, который сохранил за собой седьмую строчку рейтинга. Его состояние увеличилось до $17,1 млрд.

Рейтинг BBI составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Расчеты при этом учитывают соотношение их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в перечень богатейших людей входят 500 человек, из которых 21 гражданин России. Их общее состояние на 1 апреля составляет $301,7 млрд.

Самым богатым остается владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. На втором месте по-прежнему совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на $1,3 млрд долларов, до $26,6 млрд. Тройку лидеров замкнул бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин.

До этого стало известно, что основатель компании ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Cостояние 41-летнего бизнесмена в 2024 году увеличилось на $13,6 млрд и на конец марта 2025 года составляет $57,5 млрд.

Ранее появился прогноз, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже к 2027 году.

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