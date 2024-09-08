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Стало известно, кто может стать первым в мире триллионером

Informa Connect Academy: Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет аналитиков группы Informa Connect Academy.

Исследователи исходили из того, что состояние Маска в среднем увеличивалось на 110% ежегодно. Кроме того, бизнесмен уже стал самым состоятельным человеком планеты с $251 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Аналитики Informa Connect Academy предполагают, что вторым триллионером в 2028 году станет основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Forbes USA называл его самым богатым человеком Азии. Темп роста его капитала составляет 123% в год.

Шанс за четыре года увеличить состояние до триллиона долларов есть и у главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, и у индонезийского магната Праджого Пангесту. А французскому бизнесмену, президенту и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и главному исполнительному директору Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу для этого может потребоваться шесть лет.

Ранее рейтинг богатейших женщин России в третий раз возглавила одна и та же предпринимательница.

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