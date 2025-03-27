Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создатель TikTok стал самым богатым человеком в Китае

Основатель ByteDance Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
close
Reuters/Depositphotos

Основатель компании ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров от Bloomberg.

Cостояние 41-летнего бизнесмена в 2024 году увеличилось на $13,6 млрд и на конец марта 2025 года составляет $57,5 млрд.

На втором месте оказался соучредитель технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (также известный как Ма Хуатэн) с капиталом $56,6 млрд. На третьем месте расположился глава компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань, его состояние которого оценивается в $54,1 млрд.

В прошлом году Пони Ма возглавил рейтинг богатейших людей Китая по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивалось в то время в $43,7 млрд. На второй строчке рейтинга был Чжун Шаньшань с капиталом в $43,6 млрд. Чжан Имин был на третьем месте с состоянием $43 млрд.

Ранее появился прогноз, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже к 2027 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами