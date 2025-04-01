Один из крупнейших производителей стали закрыл год с убытком $1 млрд

Третий по величине в мире производитель стали завершил год с убытком $1 млрд

Крупнейший китайский производитель стали, компания Angang Steel, опубликовала финансовый отчет за 2024 год, сообщив о чистом убытке в размере 7,12 млрд юаней (около $981 млн). Этот показатель вдвое превышает убытки компании за 2023 год, говорится в заявлении компании.

Angang Steel объясняет свои финансовые проблемы сложной экономической ситуацией в Китае, характеризующейся глубоким кризисом в секторе недвижимости и снижением общего потребительского спроса.

«В 2024 году сталелитейная промышленность столкнулась с дальнейшим ухудшением рыночных условий», — говорится в сообщении.

Тенденция снижения спроса на сталь в Китае подтверждается на протяжении большей части года, что привело к увеличению задолженности сталелитейных компаний и рекордному числу предприятий, работающих с убытками.

В феврале сообщалось, что металлургические компании в России начали заниматься ремонтом предприятий на фоне падения спроса на сталь внутри страны.

Ранее стало известно о скором уничтожении сталелитейной промышленности Украины.